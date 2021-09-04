Головний герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако потрапив у неприємності під час відпочинку в Карпатах
Як передає Politeka.net, в Instagram його коханої, переможниці шоу Анни Богдан з'явилися відео, які пояснюють ситуацію, що склалася. Судячи з соціальних мереж парочки, зараз вони подорожують по Західній Україні. Вони побували у Львові, а також з'їздили до Підгорецького замку. Після пригод парочка вирушила в Буковель.
По дорозі на місце призначення з компанією трапилася біда. Заливако впустив свій дрон, за допомогою якого намагався зняти красиву природу. За технікою "холостяку" довелося лізти в кузов вантажівки.
"Впустили дрон. Дуже сподіваюся, він тут. На жаль, напевно, він зазнав аварії", - підписала відео Анна.
"Все ок! Дрон пройшов хрещення", - оптимістично підписав відео Заливако.
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Відзначимо, що після закінчення шоу Заливако і Богдан дуже багато подорожують. Вони діляться з шанувальниками фото і відео зі своїх поїздок.
Нагадаємо, що Михайло Заливако і Анна Богдан посварилися на очах у всіх:"маячня якась...".
Ще Politeka писала, що Заливако поїхав до дорогої для нього дівчини, і це не Анна Богдан: "ми з нею близькі...".
Також Politeka повідомляла, що Заливако показав, на що йде заради ідеального тіла: «Скоро сюди переїду...».