Головний герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако потрапив у неприємності під час відпочинку в Карпатах

Як передає Politeka.net, в Instagram його коханої, переможниці шоу Анни Богдан з'явилися відео, які пояснюють ситуацію, що склалася. Судячи з соціальних мереж парочки, зараз вони подорожують по Західній Україні. Вони побували у Львові, а також з'їздили до Підгорецького замку. Після пригод парочка вирушила в Буковель.

По дорозі на місце призначення з компанією трапилася біда. Заливако впустив свій дрон, за допомогою якого намагався зняти красиву природу. За технікою "холостяку" довелося лізти в кузов вантажівки.

"Впустили дрон. Дуже сподіваюся, він тут. На жаль, напевно, він зазнав аварії", - підписала відео Анна.

"Все ок! Дрон пройшов хрещення", - оптимістично підписав відео Заливако.

Відзначимо, що після закінчення шоу Заливако і Богдан дуже багато подорожують. Вони діляться з шанувальниками фото і відео зі своїх поїздок.

Нагадаємо, що Михайло Заливако і Анна Богдан посварилися на очах у всіх:"маячня якась...".

Ще Politeka писала, що Заливако поїхав до дорогої для нього дівчини, і це не Анна Богдан: "ми з нею близькі...".

Також Politeka повідомляла, що Заливако показав, на що йде заради ідеального тіла: «Скоро сюди переїду...».