Колишня дружина Дзідзьо і відома співачка Slavia виявилася свідком страшної аварії в Києві

Відповідні кадри Ярослава Притула (справжнє ім'я виконавиці) розмістила в Stories Instagram, в суботу, 4 вересня.

Проїжджаючи по вулиці Богдана Хмельницького колишня дружина відомого музиканта побачила, як під час руху загорілася іномарка.

Вогонь за лічені секунди охопив автомобіль Volvo.

На кадрах видно співробітники ДСНС, які боролися з вогнем, а також помічена машина швидкої допомоги.

За подіями співачка спостерігала з салону свого автомобіля. Вона ніяк не коментувала подію.

Відзначимо, що після розлучення з артистом Дзідзьо співачка стала активно розвивати свою сольну кар'єру.

В одному з інтерв'ю Ярослава зізналася, що процес усвідомлення проходив плавно. Спочатку вони просто жили окремо, а потім зрозуміли, що варто розлучитися після 8 років шлюбу і залишитися в хороших відносинах.

Нагадаємо, що екс-дружина Дзідзьо в шикарній сукні відверто заговорила про свої почуття.

Як повідомляла Politeka, Slavia показала, де і як приходить до тями після гучного розставання з Dzidzio.

Також Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо Slavia в обновці поділилася своєю великою радістю.