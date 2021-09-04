Колишня дружина Дзідзьо і відома співачка Slavia виявилася свідком страшної аварії в Києві
Відповідні кадри Ярослава Притула (справжнє ім'я виконавиці) розмістила в Stories Instagram, в суботу, 4 вересня.
Проїжджаючи по вулиці Богдана Хмельницького колишня дружина відомого музиканта побачила, як під час руху загорілася іномарка.
Вогонь за лічені секунди охопив автомобіль Volvo.
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На кадрах видно співробітники ДСНС, які боролися з вогнем, а також помічена машина швидкої допомоги.
За подіями співачка спостерігала з салону свого автомобіля. Вона ніяк не коментувала подію.
Відзначимо, що після розлучення з артистом Дзідзьо співачка стала активно розвивати свою сольну кар'єру.
В одному з інтерв'ю Ярослава зізналася, що процес усвідомлення проходив плавно. Спочатку вони просто жили окремо, а потім зрозуміли, що варто розлучитися після 8 років шлюбу і залишитися в хороших відносинах.
Нагадаємо, що екс-дружина Дзідзьо в шикарній сукні відверто заговорила про свої почуття.
Як повідомляла Politeka, Slavia показала, де і як приходить до тями після гучного розставання з Dzidzio.
Також Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо Slavia в обновці поділилася своєю великою радістю.