Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісні кадри зі свого весілля
Як передає Politeka.net, в Instagram у 34-річної зірки з'явилися фото з її весілля. Як відомо, з 2010 року Приходько жила з бізнесменом Нурі Кухілавою, якому народила доньку. У 2013 році артистка вийшла заміж, не ставши розкривати особистість свого чоловіка. Відомо, що його звуть Олександр. Разом вони вчилися в одній школі. Чоловікові вона народила двох дітей. Відомо, що в 2019 році пара повінчалася в церкві.
На архівних фото Анастасія показала, як вони з чоловіком розписувалися в РАГСі в спортивних костюмах. На фото не видно обличчя обранця артистки.
"Ти забрав моє серце назавжди", - підписала фото зірка.
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Також вона поділилася кадром зі справжнього весілля, де вона була в білосніжній сукні.
"Сьогодні 9 років як ми разом! Люблю до місяця і назад", - додала артистка.
Нагадаємо, що Приходько пояснила скандальну поведінку на шоу "Співають всі":"я кажу правду".
Ще Politeka писала, що Приходько розповіла, як виховує дітей: "по сраці, звичайно...".
Також Politeka повідомляла, що Приходько зізналася, що посварилася з мамою і братом, роками не спілкуються: "великий біль".