Українська співачка Анастасія Приходько показала рідкісні кадри зі свого весілля

Як передає Politeka.net, в Instagram у 34-річної зірки з'явилися фото з її весілля. Як відомо, з 2010 року Приходько жила з бізнесменом Нурі Кухілавою, якому народила доньку. У 2013 році артистка вийшла заміж, не ставши розкривати особистість свого чоловіка. Відомо, що його звуть Олександр. Разом вони вчилися в одній школі. Чоловікові вона народила двох дітей. Відомо, що в 2019 році пара повінчалася в церкві.

На архівних фото Анастасія показала, як вони з чоловіком розписувалися в РАГСі в спортивних костюмах. На фото не видно обличчя обранця артистки.

"Ти забрав моє серце назавжди", - підписала фото зірка.

Також вона поділилася кадром зі справжнього весілля, де вона була в білосніжній сукні.

"Сьогодні 9 років як ми разом! Люблю до місяця і назад", - додала артистка.

Нагадаємо, що Приходько пояснила скандальну поведінку на шоу "Співають всі":"я кажу правду".

Ще Politeka писала, що Приходько розповіла, як виховує дітей: "по сраці, звичайно...".

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