Відомий шефповар колумбійського походження, ведучий і суддя кулінарного шоу " Майстер Шеф“ Ектор Хіменес-Браво заінтригував мережу кадрами з коханою
Як пише Politeka.net, постільний знімок знаменитий кухар розмістив у себе в Instagram.
На фото показано, як Ектор і невідома жінка в білих махрових халатах лежать в обнімку в ліжку і дивляться телевізор. При цьому осіб їх не видно, тільки ноги.
Суддя "Майстер Шеф" ніжно обіймає дівчину за ногу.
На ліжку також помічена улюблениця ресторатора собачка по кличці Лупіта.
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У підписі Хіменес, не називаючи імені коханої, вирішив дещо розповісти.
«Я вимогливий. Моя жінка повинна відповідати мій ритм життя, не забувати про себе, доглядати, бути самодостатньою», - написав він.
Ресторатор відверто зізнався, що між ними панує повна довіра.
"Для своєї мудрої, самодостатньої і спокійної жінки — не в ліжку, звичайно ж) - я зроблю і роблю все. У неї немає проблем. Головне, щоб я був для неї єдиним, в пріоритет. Я повинен відчувати її турбота і любов. Інакше навіщо це все?",- зазначив він.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці і судді "Майстер Шеф"
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