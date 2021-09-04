Відомий шефповар колумбійського походження, ведучий і суддя кулінарного шоу " Майстер Шеф“ Ектор Хіменес-Браво заінтригував мережу кадрами з коханою

Як пише Politeka.net, постільний знімок знаменитий кухар розмістив у себе в Instagram.

На фото показано, як Ектор і невідома жінка в білих махрових халатах лежать в обнімку в ліжку і дивляться телевізор. При цьому осіб їх не видно, тільки ноги.

Суддя "Майстер Шеф" ніжно обіймає дівчину за ногу.

На ліжку також помічена улюблениця ресторатора собачка по кличці Лупіта.

У підписі Хіменес, не називаючи імені коханої, вирішив дещо розповісти.

«Я вимогливий. Моя жінка повинна відповідати мій ритм життя, не забувати про себе, доглядати, бути самодостатньою», - написав він.

Ресторатор відверто зізнався, що між ними панує повна довіра.

"Для своєї мудрої, самодостатньої і спокійної жінки — не в ліжку, звичайно ж) - я зроблю і роблю все. У неї немає проблем. Головне, щоб я був для неї єдиним, в пріоритет. Я повинен відчувати її турбота і любов. Інакше навіщо це все?",- зазначив він.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці і судді "Майстер Шеф"

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво осоромився через чебурек

Також Politeka повідомляла, що Ектор Хіменес-Браво жорстко відповів, Хто він без "Майстер Шеф"