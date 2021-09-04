У мережі показали, як Алла Пугачова насолоджується прогулянкою зі своїми спадкоємцями Лізою і Гаррі
Сімейний знімок з'явився на фанатській сторінці в Instagram під назвою "Єлизавета Галкіна", передає Politeka.net.
"Моя мама найкраща на світі! Я так тебе люблю, моя коштовність ❤️", - йдеться в публікації.
Для прогулянки 72-річна співачка віддала перевагу чорно кофті, яскравим уколоченим штанів і білим кедам.
Частина волосся артистки була зібрана на маківці.
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Алла Борисівна ніжно обіймала свою дочку Лізу, а її син Гаррі стояв здивований поруч.
Мама з дітьми на щось дивилися і було видно, що вони відмінно проводять час разом.
До слова, Алла Борисівна в останні роки активно взялася за себе. Вона схудла і оновила гардероб, зробивши його більш молодіжним.
Користувачі Мережі тут же кинулися в обговорення, деякі не впізнали Аллу Борисівну.
Більшість коментаторів прийшли до висновку, що Ліза дуже схожа на свою зоряну маму, але знайшлися і такі, хто запитав, де мама двійнят, по всій видимості натякаючи на сурогатну матір.
"Ліза і Алла так схожі»,
"Які ви молодці, Розумнички. Щастя вам .❤️❤️❤️»,
"Мама😂хто у них і де вона?» ,- пишуть в мережі.
Раніше Politeka писала, що чоловік Пугачової Галкін вразив виглядом у формі, відео: "Лейтенант! Та ще й без кільця".
Нагадаємо, що дочка Пугачової і Галкіна змусила тата вити, кадри сімейних забав:"східні казки".
A ще Politeka повідомляла, що Пугачова не посоромилася показати схудлі ноги в коротких шортах не за віком:"і це мама з донькою".