Відомий український співак Віктор Павлик поділився кадрами, зробленими на своєму концерті

Артист виступає останнім часом більш активно, тому знову почав показувати на своїй сторінці в Instagram, як зазвичай проходить його підготовка до виступів і чим він займається на репетиціях.

Цього разу співак показав кілька кадрів Сторі, які були зроблені на сцені. Позуючи в звичному образі зі шкіряною курткою, Павлик влаштував розспівування і пройшовся по майданчику. Після цього вже в світлих сценічних образах артист виконав свої композиції.

А ось чорно-білий костюм з різнокольоровими черевиками тут же привернув до себе. Після виступу Віктор Павлік встиг поспілкуватися з Катериною Осадчою про те, як вони нещодавно стали батьками. А ось Олександр Еллерт навіть опублікував кадри виступу співака у себе на сторінці.

"Сьогодні співаємо!"- пише Еллерт під кадрами.

Також на свіжих фото Павлик засвітився поруч з 34-річною Іриною Федишин, яка зачарувала оточуючих своїм виглядом в сукні з корсетом. Суд по фото, Павлику була дуже приємна компанія артистки, до якої він притулився, обнявши за талію.

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