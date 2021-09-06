Відомий український співак Віктор Павлик поділився кадрами, зробленими на своєму концерті
Артист виступає останнім часом більш активно, тому знову почав показувати на своїй сторінці в Instagram, як зазвичай проходить його підготовка до виступів і чим він займається на репетиціях.
Цього разу співак показав кілька кадрів Сторі, які були зроблені на сцені. Позуючи в звичному образі зі шкіряною курткою, Павлик влаштував розспівування і пройшовся по майданчику. Після цього вже в світлих сценічних образах артист виконав свої композиції.
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А ось чорно-білий костюм з різнокольоровими черевиками тут же привернув до себе. Після виступу Віктор Павлік встиг поспілкуватися з Катериною Осадчою про те, як вони нещодавно стали батьками. А ось Олександр Еллерт навіть опублікував кадри виступу співака у себе на сторінці.
"Сьогодні співаємо!"- пише Еллерт під кадрами.
Також на свіжих фото Павлик засвітився поруч з 34-річною Іриною Федишин, яка зачарувала оточуючих своїм виглядом в сукні з корсетом. Суд по фото, Павлику була дуже приємна компанія артистки, до якої він притулився, обнявши за талію.
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