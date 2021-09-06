Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес вміє звертати увагу на себе завдяки особистим баченням

Артистка намагається останнім часом частіше з'являтися на публіці, адже за кілька місяців встигла вже знятися в новому фільмі, презентувати кілька нових проектів, оголосити про повторний роман з Аффлеком і відзняти матеріал для нового кліпу.

Причому 52-річна знаменитість встигає тренуватися, приділяти час дітям і собі коханій. На зйомках, як можна помітити у відео, Лопес також встигає подуріти і показати себе з природного боку.

Оскільки Дженніфер любить танці не менше тренувань в спортзалі, вона часто влаштовує хвилини забавного відпочинку і розминки за допомогою танців, що нерідко знімають на відео її колеги і викладають в мережу.

На сторінках друзів або тренерів Лопес можна іноді побачити кадри із зіркою на заняттях. Після цього не соромиться Лопес також позувати без макіяжу і фільтрів, просто демонструючи природну красу і власну привабливість.

Як можна помітити, зірка навіть в топі і лосинах після заняття буде виглядати добре, а її обличчя без зморшок і в'ялості дивує хорошим виглядом.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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