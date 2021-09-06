Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес умеет обращать внимание на себя благодаря личным видно
Артистка старается в последнее время чаще появляться на публике, ведь за несколько месяцев успела уже сняться в новом фильме, презентовать несколько новых проектов, объявить о повторном романе с Аффлеком и отснять материал для нового клипа.
Причем 52-летняя знаменитость успевает тренироваться, уделять время детям и себе любимой. На съемках, как можно заметить в видео, Лопес также успевает подурачиться и показать себя с естественной стороны.
Поскольку Дженнифер любит танцы не меньше тренировок в спортзале, она часто устраивает минуты забавного отдыха и разминки при помощи танцев, что нередко снимают на видео ее коллеги и выкладывают в сеть.
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На страницах друзей или тренеров Лопес можно иногда увидеть кадры со звездой на занятиях. После этого не стесняется Лопес также позировать без макияжа и фильтров, просто демонстрируя естественную красоту и собственную привлекательность.
Как можно заметить, звезда даже в топе и лосинах после занятия будет выглядеть хорошо, а ее лицо без морщин и дряблости удивляет хорошим видом.
Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".
Как сообщала Politeka, аппетитная Дженнифер Лопес в топе с бантом покрасовалась на отдыхе с Аффлеком: кадры.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в шортиках побаловала внешним видом после дня рождения: фото.