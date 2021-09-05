Українська актриса Дар'я Петрожицька показала кадри зі зйомок нового українського серіалу

Як передає Politeka.net, фото і відео актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Петрожицька прославилася як комедійна актриса після того, як зіграла в серіалі «папік». Також зірка брала участь у багатьох телепроектах» 1 + 1", що серйозно підняло її популярність серед українців.

У новому пості актриса розповіла про завершення зйомок ще одного серіалу.

"Ось і дозняли ми #джекілондон. Спасибі всім!!! Було весело, іноді навіть занадто 🐶 прощай Даша-ветеринар. Сьогодні шапка», - написала вона.

На фото Петрожицька зображена з головними героями-бульмастифом Морганом і Дмитром Бєлякіним, а також Остапом Ступкою і Оленою Яблочною, які зіграли її кінородителів.

Кадри розчулили користувачів мережі.

"Даша красуня", "Чекаємо новинку 🙌 😍 ❤ люблю собак і посмішку Даші", "собака теж гарненька, як і ви", "Які бусінки", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Петрожицька засвітила тату в оригінальному місці: "у чому секрет?».

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