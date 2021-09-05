Популярна українська співачка і нова героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала свою маму і їх милі взаємини

Зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На відео мама Злати реагує на нову зачіску співачки.

"Я подумала, що в Сторізах давно не було моєї мамульки. Мамо, як тобі моя нова зачіска?", - цікавиться Огневич, демонструючи матері своє волосся, заплетене в безліч дрібних кісок.

Варто відзначити, що її матері такий образ дочки сподобався.

"Я просто в захваті! Не можу надивитися і не можу надихатися", - з милою посмішкою вимовляє жінка.

Однак, Злата уточнила, що такою доброю її мама стала тільки після включення камери, а до цього її думка була іншою.

"Включилася запис і мама мені все зовсім інше говорить!",- розсміялася співачка.

"Я поганого нічого не говорила", - тут же зі сміхом виправдалася її мати.

"Зазвичай мамі всі мої новинки не заходять", - розповіла Огневич.

Однак, її мама тут же заявила, що це неправда, і вона завжди милується своєю дочкою.

В кінці відео Злата нагадала про те, як важливо частіше спілкуватися з батьками і проводити з ними час.

Нагадаємо, "холостячка" Огневич збентежила несподіваною зміною зачіски.

Як повідомляла Politeka, новим учасником "Холостячки" з Огневич став красунчик зі зйомок "Кріпосної".

Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич відкинула скромність і влаштувала зйомку в кофті з сіточки.