Популярна українська співачка і нова героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала свою маму і їх милі взаємини
Зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На відео мама Злати реагує на нову зачіску співачки.
"Я подумала, що в Сторізах давно не було моєї мамульки. Мамо, як тобі моя нова зачіска?", - цікавиться Огневич, демонструючи матері своє волосся, заплетене в безліч дрібних кісок.
Варто відзначити, що її матері такий образ дочки сподобався.
"Я просто в захваті! Не можу надивитися і не можу надихатися", - з милою посмішкою вимовляє жінка.
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Однак, Злата уточнила, що такою доброю її мама стала тільки після включення камери, а до цього її думка була іншою.
"Включилася запис і мама мені все зовсім інше говорить!",- розсміялася співачка.
"Я поганого нічого не говорила", - тут же зі сміхом виправдалася її мати.
"Зазвичай мамі всі мої новинки не заходять", - розповіла Огневич.
Однак, її мама тут же заявила, що це неправда, і вона завжди милується своєю дочкою.
В кінці відео Злата нагадала про те, як важливо частіше спілкуватися з батьками і проводити з ними час.
Нагадаємо, "холостячка" Огневич збентежила несподіваною зміною зачіски.
Як повідомляла Politeka, новим учасником "Холостячки" з Огневич став красунчик зі зйомок "Кріпосної".
Також Politeka писала, що "холостячка" Огневич відкинула скромність і влаштувала зйомку в кофті з сіточки.