Популярний український співак MELOVIN показав свою партнерку по "Танцях з зірками" і образ для першої появи на паркеті шоу

5 вересня відбулася довгоочікувана прем'єра нового сезону популярного танцювального шоу. Одним з його учасників став Костянтин Бочаров, який виступає на сцені під псевдонімом MELOVIN. Молодий артист встиг зробити собі ім'я, перемігши в 6-му сезоні шоу «Х-Фактор», а також представивши Україну на конкурсі «Євробачення» у 2018 році. Під час Нацвідбору на цей конкурс саме його кандидатуру активно підтримував Андрій Данилко.

Як пише Politeka.net, під час прем'єри нового сезону шоу MELOVIN опублікував у своєму Instagram пост, в якому представив свою партнерку. Нею виявилася хореограф Єлизавета Русіна.

На новому Селфі співак позує з нею поруч. При цьому MELOVIN одягнений у фіолетову сорочку з відкритими грудьми, а Русина позує в обтягуючій сукні тілесного кольору з блискучими прикрасами.

"Пані та панове! Знайомлю зі своєю партнеркою на «Танці з зірками». Прошу любити і жалувати! Неймовірна Ліза Русіна. P. S назвав нашу пару "кава з табаско". Знаю, про що кажу", - підписав знімок артист.

Його шанувальники не змогли промовчати.

"Ми вже в вас закохалис", "вибухонебезпечна суміш", "ви бомбезно виглядаєте і тут, і на паркеті", "найкрасивіші і офігенні, найгарячіші і пристрасні", "шикарні обидва! Так виглядають переможці!",- пишуть люди.

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