Популярна українська співачка Ірина Білик розповіла про своє знайомство з Софією Ротару і секрет ідеальної фігури, який вона дізналася від культової співачки

Артистка поділилася спогадами в новому випуску шоу «Світське життя», ведучою якого була Наталія Могилевська.

Так, Білик розповіла, що вперше особисто зустрілася з Ротару багато років тому на своїй студії звукозапису. Співачка розповіла, що Софія Михайлівна приїхала записувати свою пісню, і явно була не готова до зустрічі з іншою зіркою.

Білик зізналася, що до того моменту чула про легендарну співачку, причому люди говорили про неї «Різне». Однак, Ірина стверджує, що в житті перед нею постала тендітна і ранима жінка. Наприклад, вона зніяковіла через те, що Білик побачила її без гриму.

Ірина уточнила, що в той період Ротару помітно схудла і соромилася своєї нової зовнішності. Тоді Білик вирішила запитати у колеги, в чому її секрет, однак, він виявився гранично простий: Софія Михайлівна просто майже нічого не їла.

"Говорила зі мною, як з дочкою: "Ти не повіриш, я їм одне яблучко, готую на всю сім'ю і навіть не пробую". Ми знаємо, як вона виглядає розкішно, але секрет знаю тільки я — нічого не їсти", - поділилася Білик.

Нагадаємо, 51-річна Білик запалила в оточенні брутальних красенів, вражаючі кадри.

Як повідомляла Politeka, Білик показала своє розкішне авто, яке боїться водити.

Також Politeka писала, що 74-річна Ротару в компанії невістки і внучки повеселилася від душі в Італії.