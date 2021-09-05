Популярна українська співачка Мішель Андраде заінтригувала шанувальників жаркими кадрами для свого нового проекту

24-річна виконавиця болівійського Походження, яку продюсує Потап, поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Останнім часом Андраде була зайнята зйомками для популярного тревел-шоу "Орел і решка", в якому вона стала ведучою. Однак, це не завадило знаменитості працювати і над іншими проектами. У новому пості Мішель показала кадри для одного з них. Судячи з усього, мова йде про її колаборацію з брендом одягу.

На короткому уривку відео можна побачити тільки ноги і нижню частину торсу співачки. Судячи з кадрів, Андраде одягнена в білий купальник і босоніжки на високій платформі. На відео Мішель кокетливо піднімає свою п'яту точку, демонструючи підтягнуті ніжки.

"Це буде дуже КРАСИВО обіцяю!",- підписала кадри зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Ми впевнені", "не сумніваюся!", "Ух, божественно", "Мішелька ви показали справжню себе, рухайтеся тільки вперед", "Ну по іншому бути не може. У тебе все красиво", "спортивна і струнка красуня Мішель Андраде", "Офігеть не встати. Глянь що витворяє", - пишуть люди.

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде влаштувала безтурботні Танці з подружкою, яка виявилася її копією.

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