Фанати Тіни Кароль шкодують про відхід артистки з двох найпопулярніших шоу на українському ТБ

Те, що Тіна відмовилася від суддівства на "Голосі країни" було відомо давно, а ось відхід з "Танців з зірками" став повною несподіванкою. Шанувальники 36-річної співачки згадують про минулі сезони, коли Кароль була спів-ведучою цього шоу разом з Юрієм Горбуновим і з гіркотою відзначають, що проект "вже не той".

У Мережі опублікували архівне відео з урочистим виходом ведучих на паркет, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Користувачі бурхливо коментують:

"Можна забути про "Танці", без Тіни вони згасли😔"

"Як же прикро що немає більше там Тіни (((минулого року ми так чекали неділі, щоб подивитися образ Тіни, я так хочу повернутися в осінь 2020..."

"Дивлюся зараз ефір. І дійсно Тіни дуже не вистачає. Вона справжня окраса цього проекту... Яскрава і незамінна"

"і Голос теж скоро буде без Тіни 💔 вона - історія, вона - легенда!"

"Дуже шкода, що Тіна більше не веде ефір ((вона була вишенькою на торті♥️♥️ а ще й з голосу пішла ((("

Нагадаємо, новий сезон "Танців" стартував 5 вересня. Місце Кароль зайняла модель Іванна Онуфрійчук, яка раніше з'являлася на балконі цього шоу. Українці збунтувалися, відзначаючи в коментарях, що дівчина "програє" Тіні у всьому. З чуток, відхід Кароль пов'язаний з тим, що вона нібито образилася на продюсерів за те, що в минулому сезоні перемогу віддали Санті Дімопулос, а не її подрузі Юлі Саніній, яка опинилася в підсумку на другому місці.

Нагадаємо, Горбунов змусив українців сумувати, показавши закулісся нових "Танців з зірками": "як же не вистачає поруч Тіни"

Як повідомляла Politeka, нова ведуча "Танців з зірками", про яку мало хто чув, нарвалася на критику українців: "Поверніть нам Тіну"

Також Politeka писала, що красуня, яка замінила на «Танцях з зірками» Тіну Кароль, несподівано звернулася до українців: "коли я була ... »