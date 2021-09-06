У родині зірки телеканалу "1+1" Марічки Падалко відбулося поповнення, ведуча розкрила ім'я малятка

Як передає Politeka.net, Марічка Падалко є популярною телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в новинах "ТСН". Вже багато років вона розповідає про цікаві сюжети і розкриває важливі теми. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Малятко на ім'я Гін. Як Марічка розповідала раніше, що вони з 10-річною донькою Катею приїхали до волонтерів і взяли одного з кошенят.

"Наша Гін з нами вже місяць", - розповідає телеведуча.

Також Марічка повідомила, що це перша їхня Домашня тварина, крім морської свинки.

"Те, що в багатьох родинах, звична річ, і нас - вперше (не рахуючи морської свинки). В мене в самої ніколи не було домашньої тварини. Я абсолютно розгублений новачок", - поділилася зірка "ТСН".

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