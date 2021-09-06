В семье звёзды телеканала "1+1" Марички Падалко произошло пополнение, ведущая раскрыла имя малышки

Как передаёт Politeka.net, Маричка Падалко является популярной телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в новостях "ТСН". Уже многие годы она рассказывает об интересных сюжетах и раскрывает важные темы. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке малышка по имени Гин. Как Маричка рассказывала ранее, что они с 10-летней дочкой Катей приехали к волонтерам и взяли одного из котят.

"Наша Гин с нами уже месяц", рассказывает телеведущая.

Также Маричка сообщила, что это первое их домашнее животное, помимо морской свинки.

"То, что во многих семьях, обычное дело, у нас - впервые (не считая морской свинки). У меня у самой никогда не было домашнего животного. Я абсолютно растерянный новичок", - поделилась звезда "ТСН".

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