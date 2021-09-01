Ведущая ТСН на канале "1+1" Маричка Падалко рассказала, что из-за командировки пропустила День рождения дочери и праздник "Первого звонка"

Как пишет Politeka.net, 45-летняя телеведущая Маричка Падалко, которую все знают как ведущую новостей на канале "1+1", часто рассказывает поклонникам подробности своей личной жизни в Instagram. На этот раз звезда поделилась, что из-за командировки вынуждена пропустить День рождения самой младшей дочери Кати, который пришелся на праздник знаний - 1 сентября.

"Я сегодня впервые в жизни пропускаю День рождения кого-то из своих детей. И впервые из-за командировки не поведу своих в школу. Немного грустно от этого", - поделилась с поклонниками Падалко.

Падалко отметила, что ее 11-летняя дочь Катя стала очень самостоятельной и даже сама испекла себе торт на День рождения.

Заметим, что ведущая ТСН живет в счастливом браке с политиком и екс-журналистом Егором Соболевым. Пара воспитывает троих общих детей – 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину.

Ранее Politeka писала, что Звезда 1+1 Падалко засветилась с украинской чемпионкой Харлан и ее бойфрендом-иностранцем: эксклюзивные кадры.

Напомним, что звезда "1+1" Падалко поразила внешним видом на съемках прямо посреди города: "Такая красивая Маричка!".

A еще Politeka сообщала, что звезда "1+1" Маричка Падалко похвасталась подросшей дочерью и мужем: "Время с семьей".