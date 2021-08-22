Українська телеведуча Марічка Падалко, зірка 1+1, показала себе і розповіла про плани

Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є популярною українською телеведучою. Красуня активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото красуня позувала в сукні, а на ще одному фото - у футболці і штанях. Красуня посміхалася, тримаючи в руках галушки.

"У мене сьогодні останній виїзних ефір @tsnua в межах всеукраїнського туру всіма обласними центрами, і дуже приємно фінішувати в Полтаві!

Чекаємо наших глядачів на ефір о 19: 30 біля краєзнавчого музею!

Як ви думаєте, що за блюдо не перше фото)?",- написала Марина.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Приємно бачити в рідній Полтаві.Я жаль вдома так прихворіла а вам весело, драйвово. Тому вітаю. Я думаю, що може запечена картопля в багатті тому що так виглядає Я вгадала?", "Вітаю в Полтаві! Гарного ефіру! Це-галушки".

Нагадаємо, зірка 1 + 1 Падалко засвітилася з українською чемпіонкою Харлан і її бойфрендом-іноземцем

А ще Politeka повідомляла, що зірка" 1+1 " Падалко вразила зовнішнім виглядом на зйомках прямо посеред міста

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