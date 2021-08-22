Красотка выглядит на все 100

Украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда 1+1, показала себя и рассказала о планах

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото красотка позировала в платье, а на еще одном фото - в футболке и штанах. Красотка улыбалась, держа в руках клецки.

"У меня сегодня последний выездных эфир @tsnua в пределах всеукраинского тура всеми областными центрами, и очень приятно финишировать в Полтаве!

Ждем наших зрителей на эфир в 19:30 у Краеведческого музея!

Как Вы думаете, что за блюдо не первом фото)?", - написала Марина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Приятно видеть в Родной Полтаве.Я сожалению дома так приболела а вам весело, драйвово. Поэтому поздравляю. Я думаю, что может запеченный картофель в костре потому что так выглядит я угадала?", "Приветствую в Полтаве! Хорошего эфира! Это - клецки".

Напомним, звезда 1+1 Падалко засветилась с украинской чемпионкой Харлан и ее бойфрендом-иностранцем

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