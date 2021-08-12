Ведуча ТСН на телеканалі "1 + 1" Марічка Падалко розповіла про приємний відпочинок з сім'єю

З 2010 року ведуча перебуває у шлюбі з громадським діячем Єгором Соболєвим, передає Politeka.net. У пари народилися троє дітей - Міша, Маша і Катя.

Зірка нерідко ділиться фото проведення часу з сім'єю. Зокрема у своїй новій публікації в Instagram Падалко розповіла, що сходила з рідними на анімаційний фільм "Щенячий патруль".

На фото можна помітити, Марічку з дочками і чоловіком.

""Час з сім'єю" - найкращий в житті, особливо, коли ностальгуєш за ним вже на відстані. Зараз пишу з Чернігова😀", - поділилася ведуча.

Як зазначила Падалко, одного з персонажів озвучив її колега Єгор Гордєєв, і вони з колегами прийшли його підтримати.

"Крім перуки, якої немає у ведучого @snidanok, всі інші атрибути, зокрема, гостре слово, присутні у всій красі", - розповіла авторка поста.

Публікація всього за 10 хвилин зібрала понад 200 лайків, але жодного коментаря.

Зазначимо, Марічка Падалко і Єгор Соболєв познайомилися у 2004 році, на той момент обидва були в шлюбах. Вони закохалися один в одного, розлучилися і стали будувати відносини, а у 2007 році на світ з'явився їх первісток Михайло.

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