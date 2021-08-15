Зірка і ведуча телеканалу "1+1" Марічка Падалко заінтригувала українців компанією
Як передає Politeka.net, Марічка Падалко є популярною українською телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй роботі в новинах "ТСН". Вже багато років вона розповідає про цікаві сюжети і розкриває важливі теми. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу телеведуча поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Марічка стоїть з відомою українською спорстменкою Ольгою Харлан, яка представляла Україну на Олімпіаді 2020 в Токіо, і її молодою людиною.
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"Успішні, щасливі і закохані - олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і її Коханий - наступного тижня дивіться цей мега-ексклюзив в ТСН.
Захоплююся Олею як спортсменкою і як людиною, і тим більше приємно бачити, як її біль від невдалої Олімпіади потроху вщухає, а поруч є людина, яка лікує від поширеної в нашому суспільстві хвороби із знецінення себе і своїх досягнень", повідомила Марічка Падалко.
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