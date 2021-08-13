Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко вразила своїм виглядом

Як передає Politeka.net, телезірка показала нове фото на сторінці в Інстаграм.

«Сьогодні в мене перший виїзний ефір @tsnua в межах нашого всеукраїнського туру, під час якого до Дня Незалежності ми запланували об’їхати усі обласні центри», - зазначила Марічка.

Поділилася своїми враженнями і колега Падалко – Лідія Таран.

«Мені дуже сподобалось в Чернігові! Все чисто, зрозуміло, ідеально! Навіть ціни в ресторанах», - зазначила вона.

Марічка Падалко підтвердила, що в Чернігові дійсно ідеальна чистота. І порівняно з Києвом це "інший світ".

Тим час користувачі мережі захоплюються виглядом телеведучої. На фото вона в літній сукні з квітковим принтом.

«Гарна Ви, гарна сукня🔥», «Ви чарівна», «Така гарна Марічка!», «Ви така гарненька в платтячку цьому», «Яка ви гарна просто ❤», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про поповнення і показала реакцію дочки.

Як повідомляла Politeka, 45-річна зірка "1+1" Марічка Падалко в майці показала свій спортивний ранок.

Також Politeka писала, що зірка 1+1 Марічка Падалко дала привід для заздрості, надівши тісну сукню.