Ведуча ТСН на телеканалі "1+1" Марічка Падалко вразила своїм виглядом
Як передає Politeka.net, телезірка показала нове фото на сторінці в Інстаграм.
«Сьогодні в мене перший виїзний ефір @tsnua в межах нашого всеукраїнського туру, під час якого до Дня Незалежності ми запланували об’їхати усі обласні центри», - зазначила Марічка.
Поділилася своїми враженнями і колега Падалко – Лідія Таран.
«Мені дуже сподобалось в Чернігові! Все чисто, зрозуміло, ідеально! Навіть ціни в ресторанах», - зазначила вона.
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Марічка Падалко підтвердила, що в Чернігові дійсно ідеальна чистота. І порівняно з Києвом це "інший світ".
Тим час користувачі мережі захоплюються виглядом телеведучої. На фото вона в літній сукні з квітковим принтом.
«Гарна Ви, гарна сукня🔥», «Ви чарівна», «Така гарна Марічка!», «Ви така гарненька в платтячку цьому», «Яка ви гарна просто ❤», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про поповнення і показала реакцію дочки.
Як повідомляла Politeka, 45-річна зірка "1+1" Марічка Падалко в майці показала свій спортивний ранок.
Також Politeka писала, що зірка 1+1 Марічка Падалко дала привід для заздрості, надівши тісну сукню.