Олексій Потапенко (репер Потап) привітав свого сина Андрія з 13-річчям
40-річний артист опублікував у себе в Instagram фото, на якому зображений з хлопчиком в басейні, передає Politeka.net.
Андрій народився у шлюбі Олексія Потапенка з продюсером Іриною Горовою. Після розлучення екс-подружжя зберегло хороші стосунки. Потап вільно відтся з дитиною, і часто публікує спільні фото. Він також бере його з собою на різні тв-шоу і навіть концерти.
«13! Son!!! С Днём Рождения тебя малышь! @potapchiq Я тебя обожаю! Папа», - написав артист.
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Користувачі Мережі приєдналися до привітань.
«з днюхой!👏 Нехай виконуються мрії", "з Днем Народження! Хлопчику 13 і все тільки попереду», «щирі вітання 😍 😍 😍 ви супер», - писали в коментарях.
При цьому особливо уважні звернули увагу, що Потап допустив помилку.
" Малыш без м'якого знака, дехто погано вчився в школі", - написали в коментарях до посту.
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