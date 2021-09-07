Українська співачка Оля Полякова побувала в гостях телеведучої Маші Єфросиніної
Маша Єфросиніна, крім того, що популярна телеведуча, також розвиває свій Ютуб-канал, пише Politeka.net. Довгий час зірка випускала проект "Экзамен" в мережі, а зараз зайнялася зйомкою нового шоу "Долгий брак".
Програма йде в розважальному ключі, у форматі розмов на кухні. У передачі піднімалося питання сім'ї та шлюбу.
За кілька днів відео зібрало майже 400 тисяч переглядів і багато коментарів. Судячи з повідомлень, українців просто "порвало" нове шоу.
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"Чому така коротка передача, нехай йде години 2)) такий класний заряд енергії і гумору, для п'ятниці сама круть👍 дві прекрасні і розумні жінки, супер", "це просто хіт ))))) ваша колаборація - це найкраще, що ви могли придумати ) дивилася на одному диханні і посмішка з обличчя не сходила) з нетерпінням буду чекати нових випусків👍 👍 👍", "обожнюю Полякову, вона повинна зробити свою програму, неймовірна жінка😍 😍 😍","Дорога Маша, Ваша передача з Олею - це просто золотий посібник по щасливому шлюбу) Подивилася на одному диханні, і я в захваті) Дуже прошу наступний випуск зробити довше, щоб ще більше посмакувати ☺ У цьому шоу ідеально все, так тримати)", "Як з подружками поговорила!".
Нагадаємо, Єфросиніна стиглася з Поляковою і заінтригувала новим шоу для дорослих дівчаток
А ще Politeka писала, що Олю Полякову "впізнали" під маскою Гуски на шоу "Маскарад"
Також Politeka повідомляла, що Полякова висміяла тему в'янучої особистого життя з чоловіком