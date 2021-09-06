Телеведуча Леся Нікітюк запрацює в новому проекті

Леся Нікітюк користується великою популярністю на українському ТБ, передає Politeka.net. Про зірку заговорили найбільше після її зйомки в передачі "Орел і Решка".

Зараз Леся веде програму "Хто Зверху", а також стало відомо, що вона вже знімається в новому шоу "Пара на мільйон". Колегою артистки став гуморист Роман Міщеряков.

Фото з новими ведучими з'явилося в Instagram українського каналу.

"У реаліті "Пара на мільйон" зустрінуться два кардинально різних світи: розкуті і активні дівчата, і стримані, занурені в себе хлопці. Учасники об'єднаються в 12 пар і спробують виграти мільйон гривень 🤩

Як думаєш, чи можуть повні протилежності навчитися один у одного і створити пару на проекті?",- написали автори поста.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Круто! Це ведучими будуть Леся та Рома? Це ж супер-новина! Обожнюю їх 💚", "занадто багато Лесі на новому"," Леся на новому, як Горбунов на 1 + 1 - тупо скрізь"," клас, чекаю)", " було б чудово побачити більше інших дівчат-ведучих на Новому каналі, крім Лесі Нікітюк. Адже є багато талановитих", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк осоромилася в сукні з розрізами під час фотосесії на яхті

Також Politeka писала, що Нікітюк в незвичайному білому костюмі проговорилася про нове шоу з її участю