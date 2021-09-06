Вона може!

Українська телеведуча Катерина Осадча поспілкувалася з учасниками нового сезону шоу "Танці з зірками" , який стартував 5 вересня

Про це йдеться на офіційній сторінці програми «Світське життя», яку веде Осадча, в Instagram, передає Politeka.net

На опублікованих кадрах Осадча позувала в елегантній чорній сукні в стилі арт-деко, щедро прикрашеній золотими паєтками. Образ вона доповнила головним убором, прикрашеним пір'ям і лаконічними босоніжками на підборах.

Катерина сфотографувалася з новим суддею - Максимом Чмерковським, а також учасниками проєкту.

"Як вам старт" Танців з зірками»? Визначилися вже з фаворитами, за кого вболіваєте, кого підтримуєте? Наступної неділі о 18.30-світський репортаж з презентації нового сезону яскравого шоу! Не пропустіть! Буде багато ексклюзивних зізнань!», - йдеться в повідомленні.

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