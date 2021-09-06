Украинская телеведущая Екатерина Осадчая пообщалась с участниками нового сезона шоу "Танці з зірками", который стартовал 5 сентября

Об этом говорится на официальной странице программы «Світське життя», которую ведет Осадчая, в Инстаграм, передает Politeka.net

На опубликованных кадрах Осадчая запечатлена в элегантном черном платье в стиле арт-деко, щедро украшенном золотыми пайетками. Образ она дополнила головным убором, украшенным перьями и лаконичными босоножками на каблуках.

Екатерина сфотографировалась с новым судьей - Максимом Чмерковским, а также участниками проекту.

«Как вам старт «Танцев со звездами»? Определились уже с фаворитами, за кого болеете, кого поддерживаете? В следующее воскресенье в 18.30 - светский репортаж с презентации нового сезона яркого шоу! Не пропустите! Будет много эксклюзивных признаний!», - говорится в сообщении.

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