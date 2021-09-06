Українська продюсер, колишня дружина Потапа і співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment Ірина Горова поділилася радісною подією

Як пише Politeka.net, Горова та Олексій Потапенко одружилися у 2000 році. У 2008 році у них народився син Андрій, якого в мережі часто називають Потапчиком. Після розлучення хлопчик проживає з матір'ю, але дуже тісно спілкується зі своїм батьком, якому вдалося зберегти не тільки бізнес, але і прекрасні відносини з колишньою дружиною.

У себе в Instagram Ірина вирішила зворушливо привітати сина з Днем народження. Вона опублікувала спільний знімок, на якому міцно обіймала хлопчика.

"13 років щастя! Люблю дуже. Будь щасливим і глибоким", - підписала фото Горова.

У коментарях шанувальники приєдналися до привітань.

"Як на вас схожий", "Красунчик", "Привітик імениннику. Такий вже доросленький", "Мої щирі вітання. З іменинником всю Вашу сім'ю. Андрійку супер яскравого життя", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ірина Горова похвалилася відпочинком без дітей:"Стоп-кадри щастя".

Раніше Politeka писала, що Ірину Горову зняли в романтичній обстановці з молодим красенем:"Котики".

A ще Politeka повідомляла, що Горова зустріла День Незалежності в компанії красивого грузина: "Геній".