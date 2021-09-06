20-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка навчається і живе в США, вразила видом на прогулянці по місту

Як пише Politeka.net, у свої 20 років Євдокименко вже встигла спробувати себе у багатьох сферах. Вона пробувала співати і навіть випустила кліп. Також Софія пробувала себе в якості блогера і моделі.

Свій Instagram Євдокименко веде особливо ретельно. Кожне її фото - це підібраний лук і яскраві барвисті локації. У мережі красуні завжди роблять компліменти з приводу її бездоганного смаку. На свіжому фото Соня постала в дуже пікантному вигляді. Вона вибрала оригінальні джинси і чорну кофтинку, яку залишила застебнутою лише на один гудзик. На фото модель ледь не засвітила зайвого.

"Міський режим включений", - підписала фото дівчина.

У коментарях Соні залишили масу компліментів.

"Так, молодість повинна відкривати двері, їх в житті буде багато! Удачі, Софія!", "Красуня", «яка мила», "Стильно виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко в легкій сукні на бретельках засвітилася поруч з рідним братом: "цієї неділі...".

Раніше Politeka писала, що Соня Євдокименко в стильному вбранні похвалилася своїм гардеробом: "як і вся сім'я...".

A ще Politeka повідомляла, що Соня Євдокименко засвітила свого "малюка" в красивому автомобілі: "Джиммі вже готовий!".