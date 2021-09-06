20-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка навчається і живе в США, вразила видом на прогулянці по місту
Як пише Politeka.net, у свої 20 років Євдокименко вже встигла спробувати себе у багатьох сферах. Вона пробувала співати і навіть випустила кліп. Також Софія пробувала себе в якості блогера і моделі.
Свій Instagram Євдокименко веде особливо ретельно. Кожне її фото - це підібраний лук і яскраві барвисті локації. У мережі красуні завжди роблять компліменти з приводу її бездоганного смаку. На свіжому фото Соня постала в дуже пікантному вигляді. Вона вибрала оригінальні джинси і чорну кофтинку, яку залишила застебнутою лише на один гудзик. На фото модель ледь не засвітила зайвого.
"Міський режим включений", - підписала фото дівчина.
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У коментарях Соні залишили масу компліментів.
"Так, молодість повинна відкривати двері, їх в житті буде багато! Удачі, Софія!", "Красуня", «яка мила», "Стильно виглядаєш", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Соня Євдокименко в легкій сукні на бретельках засвітилася поруч з рідним братом: "цієї неділі...".
Раніше Politeka писала, що Соня Євдокименко в стильному вбранні похвалилася своїм гардеробом: "як і вся сім'я...".
A ще Politeka повідомляла, що Соня Євдокименко засвітила свого "малюка" в красивому автомобілі: "Джиммі вже готовий!".