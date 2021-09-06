Актриса Ольга Куриленко поділилася кадрами зі зйомок фільму

Як пише Politeka.net, Куриленко, яка прославилася після участі у фільмі про Джеймса Бонда, продовжує активно зніматися. У себе в Instagram 41-річна красуня засвітила кадри зі зйомок фільму «Принцеса», в якому вона знялася. Актриса сфотографувала себе крупним планом, вразивши ідеальним обличчям після зняття макіяжу. Волосся зірки було розпатлане.

"Сумую за знімальною групою "Принцеси", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків. Багато хто звернув увагу на чаруючий погляд актриси.

"Красуня Оля, шикарна і мила дівчина і модель", "Милашка Ольга", "дивовижно красиво", "Чому ти така мила", "Одна з моїх улюблених актрис", "Що з очима? Такий дивовижний колір", "Які незвичайні очі, раніше не помічав", «О, ти блондиночка, тепер мила», «Королева», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що недавно Куриленко знялася в блокбастері "Чорна вдова", де виконала роль дочки головного лиходія, яка була покалічена під час вибуху.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко з босими ногами вразила виглядом в ефектному комбінезоні.

Раніше Politeka писала, що Ольга Куриленко спантеличила виглядом з надто яскравим макіяжем: фото зі зйомок.

A ще Politeka повідомляла, що Ольга Куриленко відчинила сорочку, завороживши фігурою:"О, Боже...".