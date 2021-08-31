Відома актриса Ольга Куриленко здивувала новим фото в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко стала справжньою зіркою Голлівуду, знявшись в ролі дівчини Бонда у відомому шпигунському фільмі. Красуня, на рахунку якої десятки фільмів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділися в соцмережі кумедним кадром, на якому з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, на новій фотографії Ольга відображена в просторій порожній кімнаті, вона стоїть, витягнувшись на пальчиках. Перед камерою зірка з'явилася, мабуть, в одному з кіношних образів для зйомок, на ній яскравий облягаючий комбінезон, який повністю повторює всі вигини стрункого тіла. Волосся актриси зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж.

У підписі до фотографії Куриленко написала: "Спогади про мою фотосесію. Я думала, що цей наряд був таким веселим!". Шанувальники тут же почали коментувати кадр, засинаючи красуню компліментами: "Красива", "Наряд на кожен день", "П'ятий елемент", "Наряд мандрівного менестреля!", "Просто красуня, Ольга", "Ти завжди чудова", "Красива".

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