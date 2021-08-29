Всемирно известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала свою семью в социальных сетях
Как передает Politeka.net, Ольга Куриленко является популярной актрисой во всём мире. Уроженка Бердянска давно переехала во Францию чтобы покорить модельный бизнес. По итогу её заметили на кастингах и она начала сниматься в кино. Прославилась она благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз девушка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре - девушка сидит в большой компании за столом, где все ужинают.
"Скучаю по моей французской семье...Я скучаю по вам...Я очень вас люблю", призналась Ольга Куриленко.
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Поклонники засыпали девушку приятными словами в комментариях: "Если бы не подпись фото подумал что это украинское село...различая только в иностранных бутылках но ты их могла привезти сама...обалдеть...", "Прям как дома, по семейному".
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