Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда,
Артистка привыкла показывать в Инстаграм новые фото каждый день, причем нередко звезда демонстрирует кадры со съемок или профессиональные фото, сделанные во время работы над последними лентами, в которых светилась. В этот раз Ольга порадовала счастливым селфи.
Главным акцентом довольной Куриленко стала ее прическа с высветленными локонами спереди и милыми кудрями. Показывая вполне обычный, но естественный и изящный образ, Ольга выглядела заметно посвежевшей. Похоже, работа в новом фильме ничуть ее не утомляет.
«Надеюсь, у вас прекрасный день!» - пишет под кадром Куриленко.
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Поклонники отреагировали:
«Красиво 🔥; Красавица 😍; Чудесный день и вы чудесная!); Такая красивая!; Очень прекрасный день !!!!; Всегда красиво 🙏🏻; Ты выглядишь так красиво😍; Любите свои фильмы! ❤️😍; То же самое 🙌; Так естественно 😍; Приятно видеть тебя моя дорогая; Всегда замечательный день, если мы тебя увидим ✨; Самая красивая дама! Моя любимая девушка Бонда на все времена!».
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