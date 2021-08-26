Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда,

Артистка привыкла показывать в Инстаграм новые фото каждый день, причем нередко звезда демонстрирует кадры со съемок или профессиональные фото, сделанные во время работы над последними лентами, в которых светилась. В этот раз Ольга порадовала счастливым селфи.

Главным акцентом довольной Куриленко стала ее прическа с высветленными локонами спереди и милыми кудрями. Показывая вполне обычный, но естественный и изящный образ, Ольга выглядела заметно посвежевшей. Похоже, работа в новом фильме ничуть ее не утомляет.

«Надеюсь, у вас прекрасный день!» - пишет под кадром Куриленко.

Поклонники отреагировали:

«Красиво 🔥; Красавица 😍; Чудесный день и вы чудесная!); Такая красивая!; Очень прекрасный день !!!!; Всегда красиво 🙏🏻; Ты выглядишь так красиво😍; Любите свои фильмы! ❤️😍; То же самое 🙌; Так естественно 😍; Приятно видеть тебя моя дорогая; Всегда замечательный день, если мы тебя увидим ✨; Самая красивая дама! Моя любимая девушка Бонда на все времена!».

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