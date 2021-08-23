Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, примерила новый образ
После долгого перерыва артистка наконец-то приступила к работе, которую долго ждала. Теперь перед началом съемок Ольга часто делится новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.
Многие снимки Куриленко сделаны в гримерке, где она не боится показать себя настоящей и без украшений. В этот раз перед камерой звезда позировала в естественном виде без косметики и уложенными волосами, причем уложенными так, чтобы их максимально не было видно. Это было необходимо для того, чтобы надеть парик:
«Мое лицо в 5 утра, когда я на работе и готова надеть парик 😂» - прокомментировала кадр Ольга.
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Поклонники выразили свое мнение: «все же такая милая❤️; тобой можно восхищаться ; Вау, ну я думаю, большинство из нас хотели бы выглядеть такими же свежими и красивыми, как ты, в 5 утра; Чистая, настоящая естественная красота. Редкий вид❤; Потрясающе ❤️ ; Естественная красота 😍; Бесконечная красота Отличные возможности; все еще прекрасна».
Мы также писали, что Ольга поделилась кадром со съемок после работы над важной сценой:
"С моим дублером на съемках "Черной вдовы", - написала девушка под фото.
Как можно понять, красотка показала фото, сделанное на съемочной площадке, когда работала над фильмом "Черная вдова". Красотка стояла рядом с другой девушкой, которая была дублером Ольги.
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