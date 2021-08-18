Известная актриса Ольга Куриленко поделилась удивительными кадрами со съемок нового фильма

Как сообщает Politeka.net, известная актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая недавно показала поклонникам, как с нее "снимали кожу", и в этот раз удивила новыми кадрами со съемок. В своем микроблоге в Instagram звезда выложила несколько фотографий, на которых показала, как происходит "сканирование тела".

На снимках Ольга запечатлена в круглой комнате, она стоит на небольшом возвышении, на ней костюм некого робота. За спиной видно то ли небольшой плоский рюкзак, то ли жилет, а на ногах массивные сапоги, не прикрыта только голова. При этом все пространство напичкано сотнями камер, которые, видимо, и сканируют ее тело.

В подписи к публикации Куриленко написала: "Вот как делается сканирование тела!". А поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая звезду комплиментами, многие ее даже не узнали: "Желаю, чтобы мы видели больше вас в фильме!", "Надеюсь, ты вернешься однажды. Ты была восхитительна с тем немногим, что мы видели о тебе", "Великолепная юная леди", "Круто", "Ты прекрасна".

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