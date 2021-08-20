Известная актриса Ольга Куриленко поделилась кокетливым фото со съемок нового фильма

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса, уроженка Украины Ольга Куриленко запомнилась зрителям по всему миру своей ролью девушки Бонда в знаменитой саге об "агенте 007". Красотка часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram, и в этот раз поделилась очаровательным кадром со съемок нового фильма с ее участием.

На фотографии, которую Оля сделала сама, она запечатлена в каком-то офисе. Перед камерой красотка появилась в простой светлой майке, ее волосы заплетены в кокетливые короткие косички, а на моложавом лице нет ни морщин, ни макияжа, только очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Куриленко коротко написала: "На работе". А поклонники тут же принялись комментировать ее новое фото, засыпая комплиментами в комментариях: "Ты очень красиво выглядишь на фотографиях. Я так тебя люблю", "Какая милая", "Великолепная", "Очень красивая", "Какой следующий фильм?", "Ты прекрасна", "Привет, красотка", "Работаешь в пятницу?", "Прекрасная фотография", "Красавица".

Напомним, Украинская девушка Бонда Куриленко показала "обезображенное" лицо на съемках: "Ничего не боится".

Как сообщала Politeka, Украинская девушка Бонда Куриленко превратилась в робота, красотку не узнать: "Надеюсь, ты вернешься".

Также Politeka писала, что Украинская девушка Бонда показала, как ей снимают "кожу" ради новой роли в кино: "Ой, Оля держись".