Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала новое фото, впечатлив фолловеров

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко стала популярной западной актрисой, хотя изначально хотела стать моделью. Красотка активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

"С моим дублером на съемках "Черной вдовы", - написала девушка под фото.

Как можно понять, красотка показала фото, сделанное на съемочной площадке, когда работала над фильмом "Черная вдова". Красотка стояла рядом с другой девушкой, которая была дублером Ольги.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо, что вернули Его/ее к жизни", "Красивая улыбка надсмотрщика", "Какой спойлер, я считаю надсмотрщика как мужчину", "Я не знала, что ты надсмотрщик", "Спасибо, что так хорошо нас накормила, Ольга. Люблю тебя и надеюсь снова увидеть тебя".

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