Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала, как проводит время на яхте
Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко является уроженкой Бердянска, но еще в подростковом возрасте покинула Украину. Красотка сначала пробовала себя в качестве модели, а после этого стала полноценной актрисой. Девушка сыграла роль девушки Джеймса Бонда в "Квант милосердия", а недавно засветилась в картине "Черная вдова". Не забывает Ольга аи об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Ольга была в полупрозрачном платье, позируя на яхте. Красотка в руках держала клюшку, а внизу можно увидеть мячик для гольфа.
"Играю в рыбный теннис, как называет это мой сын", - написала Куриленко под фото, скорее всего перепутав с гольфом.
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Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Загрязняет реку?", "Мяч упадет в воду ???", "ну мало же пластика в морях и океанах, давайте ка добавим! )", "Я тоже думаю, что в этом нет необходимости. Веселье - да, но потерянные мячи могут навредить природе .....".
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