Известная актриса Ольга Куриленко удивила новым фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко стала настоящей звездой Голливуда, снявшись в роли девушки Бонда в известном шпионском фильме. Красотка, на счету которой десятки фильмов, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделись в соцсети забавным кадром, на котором появилась в необычном образе.

Как видно, на новой фотографии Ольга запечатлена в просторной пустой комнате, она стоит, вытянувшись на пальчиках. Перед камерой звезда появилась, видимо в одном из киношных образов для съемок, на ней яркий облегающий комбинезон, который полностью повторяет все изгибы стройного тела. Волосы актрисы собраны в небрежную прическу, а на ее лице аккуратный макияж.

В подписи к фотографии Куриленко написала: "Воспоминания о моей фотосессии. Я думала, что этот наряд был таким веселым!". Поклонники тут же принялись комментировать кадр, засыпая красотку комплиментами: "Красивая", "Наряд на каждый день", "Пятый элемент", "Наряд странствующего менестреля!", "Просто красавица, Ольга", "Ты всегда великолепна", "Красивая".

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