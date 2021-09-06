Актриса Ольга Куриленко поделилась кадрами со съемок фильма

Как пишет Politeka.net, Куриленко, которая прославилась после участия в фильме о Джеймсе Бонде, продолжает активно сниматься. У себя в Инстаграм 41-летняя красотка засветила кадры со съемок фильма «Принцесса», в котором она снялась. Актриса сфотографировала себя крупным планом, впечатлив идеальным лицом после снятия макияжа. Волосы звезды были растрепаны.

«Скучаю по съемочной группе «Принцессы», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов. Многие обратили внимание на завораживающий взгляд актрисы.

«Красотка Оля, шикарная и милая девушка и модель», «Милашка Ольга», «Удивительно красиво», «Почему ты такая милая», «Одна из моих любимых актрис», «Что с глазами? Такой удивительный цвет», «Какие необычные глаза, раньше не замечал», «О, ты блондиночка, теперь милая», «Королева», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно Куриленко снялась в блокбастере "Черная вдова", где исполнила роль дочки главного злодея, искалеченной во время взрыва.

Напомним, что Ольга Куриленко с босыми ногами поразила видом в эффектном комбинезоне.

Ранее Politeka писала, что Ольга Куриленко озадачила видом с чересчур ярким макияжем: фото со съемок.

A еще Politeka сообщала, что Ольга Куриленко распахнула рубашку, заворожив фигурой: "О, Боже…".