Відома актриса Ольга Куриленко показала в соцмережі дивовижне фото в незвичайному місці

Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко отримала широку популярність після виходу на екрани фільму про агента 007, в якому зіграла дівчину головного героя Джеймса Бонда. Тепер на рахунку красуні десятки ролей, вона також успішна модель, яка часто прикрашає глянці. У своєму Instagram зірка зібрала величезну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими фото з життя.

Так, цього разу Ольга приголомшила фанатів, виклавши в мережу гаряче фото, зроблене серед поля в Провансі. Перед камерою актриса з'явилася в пікантному образі – на ній вузькі червоні лосини і чорний бюстгальтер, поверх якого вона накинула картату сорочку, але не стала її застібати. Цей наряд тільки підкреслив ідеальну талію з плоским животиком красуні.

У підписі до фотографії Куриленко написала: "Спогади з Провансу з другом". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото актриси, засинаючи її компліментами: "Абсолютно приголомшлива", "Красуня", "Ти прекрасна", "О, Боже, як це красиво", "Ідеальна", "Оля, фігура вогонь, молодець, так тримати".

Нагадаємо, Українська дівчина Бонда Куриленко з босими ногами вразила виглядом в обтягуючому комбінезоні: "П'ятий елемент".

Як повідомляла Politeka, Українська дівчина Бонда Куриленко показала, з ким відпочиває під час відпустки: "Це українське село".

Також Politeka писала, що Українська дівчина Бонда Куриленко спокусила природною красою з розпущеним волоссям: "На всі часи".