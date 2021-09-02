Відома актриса Ольга Куриленко показала в соцмережі дивовижне фото в незвичайному місці
Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко отримала широку популярність після виходу на екрани фільму про агента 007, в якому зіграла дівчину головного героя Джеймса Бонда. Тепер на рахунку красуні десятки ролей, вона також успішна модель, яка часто прикрашає глянці. У своєму Instagram зірка зібрала величезну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими фото з життя.
Так, цього разу Ольга приголомшила фанатів, виклавши в мережу гаряче фото, зроблене серед поля в Провансі. Перед камерою актриса з'явилася в пікантному образі – на ній вузькі червоні лосини і чорний бюстгальтер, поверх якого вона накинула картату сорочку, але не стала її застібати. Цей наряд тільки підкреслив ідеальну талію з плоским животиком красуні.
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У підписі до фотографії Куриленко написала: "Спогади з Провансу з другом". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото актриси, засинаючи її компліментами: "Абсолютно приголомшлива", "Красуня", "Ти прекрасна", "О, Боже, як це красиво", "Ідеальна", "Оля, фігура вогонь, молодець, так тримати".
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