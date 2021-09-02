Известная актриса Ольга Куриленко показала в соцсети удивительное фото в необычном месте

Как сообщает Politeka.net, известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко получила широкую известность после выхода на экраны фильма об агенте 007, в котором сыграла девушку главного героя Джеймса Бонда. Теперь на счету красотки десятки ролей, она также успешная модель, которая часто украшает глянцы. В своем Instagram звезда собрала огромную аудиторию, которую теперь часто радует яркими фото из жизни.

Так, в этот раз Ольга ошеломила фанатов, выложив в сеть горячее фото, сделанное среди поля в Провансе. Перед камерой актриса появилась в пикантном образе – на ней узкие красные лосины и черный бюстгальтер, поверх которого она накинула клетчатую рубашку, но не стала ее застегивать. Этот наряд только подчеркнул идеальную талию с плоским животиком красотки.

В подписи к фотографии Куриленко написала: "Воспоминания из Прованса с другом". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото актрисы, засыпая ее комплиментами: "Абсолютно потрясающая", "Красотка", "Ты прекрасна", "О, Боже, как это красиво", "Идеальная", "Оля, фигура огонь, молодец, так держать".

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