Відома актриса українського походження Ольга Куриленко поділилася кадрами зі зйомок

Як передає Politeka.net, 41-річна актриса є затребуваною за кордоном. Після головних ролей в декількох успішних блокбастерах їй пропонують багато цікавих картин. Остання яскрава, хоч і невелика роль, дісталася Куриленко в популярному фільмі за коміксами "Чорна вдова". Там вона зіграла кіборга, який працював на стороні антагоніста.

У себе в Instagram актриса вирішила поділитися ще однією новиною, показавши закулісся зйомок фільму "Принцеса". Вона зробила селфі, засвітивши надто яскравий макіяж і пошарпану зачіску.

"Це для мене завершення фільму "Принцеса", - підписала фото зірка.

У коментарях їй традиційно залишили масу приємних слів.

"Дивлюся! Кришталеві очі?! Так в Небо дивляться обережно, як ніби сонце трохи, злегка, вій торкнулося неможливо», «краса», «не можу дочекатися, щоб побачити це», «Королева Ольга», «завжди прекрасна», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко показала, з ким відпочиває: "Українське село".

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