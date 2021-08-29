Всесвітньо відома актриса українського походження Ольга Куриленко показала свою сім'ю в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Ольга Куриленко є популярною актрисою у всьому світі. Уродженка Бердянська давно переїхала до Франції щоб підкорити модельний бізнес. За підсумком її помітили на кастингах і вона почала зніматися в кіно. Прославилася вона завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз дівчина поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - дівчина сидить у великій компанії за столом, де всі вечеряють.

"Сумую за моєю французькою сім'єю...Я сумую за вами...Я дуже вас люблю", зізналася Ольга Куриленко.

Шанувальники засипали дівчину приємними словами в коментарях: "якби не підпис фото подумав що це українське село...розрізняючи тільки в іноземних пляшках але ти їх могла привезти сама...отетерівши...", "Прям як вдома, по сімейному".

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