Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась кадрами со съемок

Как передает Politeka.net, 41-летняя актриса является востребованной за границей. После главных ролей в нескольких успешных блокбастерах ей предлагают много интересных картин. Последняя яркая, хоть и небольшая роль, досталась Куриленко в популярном фильме по комиксам «Черная вдова». Там она сыграла киборга, который работал на стороне антагониста.

У себя в Инстаграм актриса решила поделиться еще одной новостью, показав закулисье съемок фильма «Принцесса». Она сделала селфи, засветив чересчур яркий макияж и потрепанную прическу.

«Это для меня завершение фильма «Принцесса», - подписала фото звезда.

В комментариях ей традиционно оставили массу приятных слов.

«Смотрю! Хрустальные глаза?! Так в Небо смотрят осторожно, как будто Солнце чуть, слегка, ресниц коснулось невозможно», «Красота», «Не могу дождаться, чтобы увидеть это», «Королева Ольга», «Всегда прекрасна», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Куриленко показала, с кем отдыхает: "Украинское село".

Как сообщала Politeka, Куриленко раскрыла рубашку, заворожив фигурой: "О, Боже…".

Также Politeka сообщала, что Куриленко с босыми ногами ошеломила видом в тесном комбинезоне: "Пятый элемент".