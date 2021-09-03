Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась кадрами со съемок
Как передает Politeka.net, 41-летняя актриса является востребованной за границей. После главных ролей в нескольких успешных блокбастерах ей предлагают много интересных картин. Последняя яркая, хоть и небольшая роль, досталась Куриленко в популярном фильме по комиксам «Черная вдова». Там она сыграла киборга, который работал на стороне антагониста.
У себя в Инстаграм актриса решила поделиться еще одной новостью, показав закулисье съемок фильма «Принцесса». Она сделала селфи, засветив чересчур яркий макияж и потрепанную прическу.
«Это для меня завершение фильма «Принцесса», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей традиционно оставили массу приятных слов.
«Смотрю! Хрустальные глаза?! Так в Небо смотрят осторожно, как будто Солнце чуть, слегка, ресниц коснулось невозможно», «Красота», «Не могу дождаться, чтобы увидеть это», «Королева Ольга», «Всегда прекрасна», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольга Куриленко показала, с кем отдыхает: "Украинское село".
Как сообщала Politeka, Куриленко раскрыла рубашку, заворожив фигурой: "О, Боже…".
Также Politeka сообщала, что Куриленко с босыми ногами ошеломила видом в тесном комбинезоне: "Пятый элемент".