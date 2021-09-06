Фітнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська (Узелкова) розповіла про те, як сніданок може сприяти схудненню

Як пише Politeka.net, колишня дружина відомого боксера В'ячеслава Узелкова поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Боржемська відома багатьом українцям як тренер популярного шоу "Зважені та щасливі". Вона багато знає про правильне харчування, і часто ділиться корисними порадами.

У новому пості фітнес-тренер розповіла, як сніданок може сприяти скиданню зайвої ваги.

Вона уточнила, що для того, щоб швидше за все скинути вагу, потрібно тренуватися до 12 годин, причому робити це треба натщесерце. При цьому після занять спортом будь-який сніданок не буде приводити до набору зайвої ваги.

Однак, Боржемська уточнила, що снідати, не набираючи вагу, можна і без занять спортом. Вона поділилася кількома секретами: крім клітковини в раціон сніданку повинні входити свіжі фрукти або овочі; також варто додати цільнозерновий хліб або вівсянку; якщо ви займаєтеся спортом, в сніданку має бути достатньо білка, який дозволить довше залишатися ситим.

"Виходячи з цих правил, ідеальні рецепти сніданків виглядають так: йогурт з фруктами і вівсянкою, смузі боул, тост з цільнозернового хліба з авокадо і яйцем або омлет з овочами і тостом, цільнозерновий хліб або каші з цільним зерном і будь - яким наповненням (овочі, м'ясо, гриби, фрукти і ягоди)", - додала Боржемська.

Цей пост вона супроводила своїм фото в купальнику, на якому наочно продемонструвала ідеальну фігуру.

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