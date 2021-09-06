Фитнес-тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская (Узелкова) рассказала о том, как завтрак может способствовать похудению

Как пишет Politeka.net, бывшая жена известного боксера Вячеслава Узелкова поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Боржемская известна многим украинцам как тренер популярного шоу «Зважені та щасливі». Она много знает о правильном питании, и часто делится полезными советами.

В новом посте фитнес-тренер рассказала, как завтрак может способствовать сбросу лишнего веса.

Она уточнила, что для того, чтобы быстрее всего сбросить вес, нужно тренироваться до 12 часов, причем делать это надо натощак. При этом после занятий спортом любой завтрак не будет приводить к набору лишнего веса.

Однако, Боржемская уточнила, что завтракать, не набирая вес, можно и без занятий спортом. Она поделилась несколькими секретами: помимо клетчатки в рацион завтрака должны входить свежие фрукты или овощи; также стоит добавить цельнозерновой хлеб или овсянку; если вы занимаетесь спортом, в завтраке должно быть достаточно белка, который позволит дольше оставаться сытым.

«Исходя из этих правил, идеальные рецепты завтраков выглядят так: йогурт с фруктами и овсянкой, смузи боул, тост из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцом или омлет с овощами и тостом, цельнозерновой хлеб или каши с цельным зерном и любым наполнением (овощи, мясо, грибы, фрукты и ягоды)», - добавила Боржемская.

Этот пост она сопроводила своим фото в купальнике, на котором наглядно продемонстрировала идеальную фигуру.

Напомним, тренер "Зважені та щасливі" Боржемская показала редкое фото дочери от Узелкова.

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