Відомий український дизайнер Андре Тан звернувся до своєї екс-дружини в її день народження з незвичайним визнанням

Несподівано для багатьох шанувальників, популярний український дизайнер зважився звернутися до своєї екс-дружини. Причому зробив це Андре Тан в особливий день для неї. На день народження колишньої дружини дизайнер підготував зворушливе звернення.

«У цей день народилася людина, якою я завжди буду безмежно захоплюватися. Ти завжди була моїм найвідданішим і надійним другом. І найголовніше-люблячою матір'ю. Ти подарувала мені прекрасну дочку, яку я люблю більше життя. Спасибі тобі за це.

Я багатьом зобов'язаний тобі. Бажаю тобі успіхів у всіх твоїх починаннях і справжнього жіночого щастя. Процвітання і успішних продажів твоєму бренду Homewings. Я вірю, у тебе все вийде! Дорога, з Днем Народження! Ти прекрасна жінка " - написав Андре Тан під постом.

Сама Аліна Харченко поспішила відповісти колишньому чоловікові: "Андрій 🙏 🙏 🙏 як несподівано і як приємно! Дякую тобі 🙌»

Шанувальники також підтримали пару:

"Який прекрасний приклад відносин 🙌; справжній чоловік, який про колишню говорить тільки хороше або нічого! Мало таких! Велике вам повагу і любов!!!❤ ; Побажання гідного чоловіка !; Браво 👏 з днем народження прекрасну жінку ❤️; дивно прекрасна! Чудово красиві!; Кожен раз переконуюся який ви класна людина, чоловік ! 👏 ; з такою повагою вийти з сімейних відносин - це дорогого коштує👍».

Відзначимо, після розлучення Андре тан з Аліною Харечко, чоловік залишив їй будинок і новий автомобіль.

"Я залишив їй все. Я залишив великий будинок - 500 квадратів, я купив їй новий автомобіль і залишив. Я щомісяця їй великі аліменти плачу. Але не їй, а дочці. Вже пройшло більше півроку і ми нормально спілкуємося", – резюмував Андре Тан раніше в інтерв'ю Каті Осадчій.

Нагадавши, Андре Тан з маленькою донькою на руках зворушив зізнанням.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Андре Тана зізналася, як виживала з дитиною після розлучення.

Також Politeka писала, що Осадча і Андре Тан" одягли " Саніну з The Hardkiss, результат очевидний.