Переможниця 5-го сезону популярного шоу "Холостяк" Марина Кіщук після весілля вирішила виїхати з України

Як пише Politeka.net, Марина Кіщук стала переможницею "Холостяка" з Сергієм Мельником. Саме її відомий футболіст вибрав у фіналі шоу. Втім, пара розійшлася через півроку після шоу, не витримавши випробування відстанню.

2 вересня 30-річна Кіщук вийшла заміж за програміста Олега Івоніна. Пара зв'язала себе узами шлюбу в Одесі. Як стало відомо, весілля молоді вирішили зіграти лише через півроку відносин. В інтерв'ю "КП в Україні" Марина зізналася, що оформити стосунки вони з коханим вирішили через переїзд в США.

"Це було рішення Олега, для мене найголовніше, що ми разом", - заявила дівчина, додавши, що вже з нового року планує переїжджати всією сім'єю в Америку.

«У мене була мрія жити в Америці. Я кажу: якщо у нас є така можливість, навіщо відмовляти собі в подібному задоволенні», - додала красуня.

Нагадаємо, що Марина Кіщук після розриву з Мельником несподівано вийшла заміж:"все життя тебе чекала".

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