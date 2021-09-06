Переможниця 5-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" Марина Кіщук опублікувала ніжне відео

Як пише Politeka.net, Марина Кіщук стала обраницею футболіста Сергія Мельника у 5 сезоні реаліті-шоу "Холостяк". Однак стосунки пари довго не тривали. Нещодавно стало відомо, що Марина Кіщук вийшла заміж за програміста Google Олега Івоніна, із яким познайомилася у лютому цього року на острові Балі. Пара побралася у Дубаї, а весільна церемонія відбулася 2 вересня у розкішному ресторані в Одесі.

Про весілля Кіщук розповіла у своєму Instagram. Вона написала, що це був найщасливіший день її життя й вона неймовірно щаслива.

Також Кіщук показала шанувальникам ніжне відео зі своїм чоловіком у стилі love stories. Ролик зняли на одному із пляжів біля моря, Марина з Олегом показали справжнє кохання та ніжність.

Шанувальникам сподобалося відео, вони написали багато коментарів та побажали Марині сімейного щастя.

"Вітаю вас!!! Дуже гарно😍😍😍Бажаю,щоб ви завжди дивились один на одного такими закоханим очима❤️❤️❤️", "Маришенька, які ви красиві, яка гарна ваша Любов ❤️❤️❤️🙏", "Дуууже романтично !!! І красиво! 😍❤️ невиснажливого кохання Вам !!! ❤️❤️", "Це шалено красиво, тепло і щиро, щастя вам❤️", "Дуже гармонійна пара! Щастя і довгих років прекрасного життя! Радуйте один одного!", - написали в мережі.

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